Bocce, partita di recupero in Serie A: esulta il Crc Gaglianico

Domenica mattina, in Serie A, nella partita del recupero di quella rinviata il 15 novembre scorso, a Perosa Argentina, il Crc Gaglianico è andato vicinissimo al successo, cedendo di un soffio 11-13.

Partito male con solo il successo della terna con Cibrario, Manolini, Pautassi 7-4, ma con le sconfitte di Negro nel tiro combinato 19-22, e dell'individuale con Ariaudo 6-8 e della coppia con Ponzo, Sari 4-5, ha saputo rimettersi in corsa nella fase centrale con i successi di Sari nel tiro tecnico 15-7, e nel progressivo con Pegoraro 48-44. Lasciando ai padroni di casa i punti della staffetta con Ariaudo, Pegoraro 53-54 contro Brnic, Verganti e dell'altro tiro tecnico con Manolino 15-23.

Nell'ultimo turno di gioco, il Crc ha offerto una prova maiuscola vincendo con la coppia Sari, Ariaudo 7-1, con Negro nell'individuale 8-4 e pareggiando con l'altra coppia con Cibrario, Manolino 6-6. Peccato per la netta sconfitta subita da Ponzo 2-11.

La classifica provvisoria (restano da recuperare: Quadrifoglio-Noventa, Auxilium-Mondovì, Auxilium-Nus, Perosina-Quadrifoglio): Brb Ivrea 19 punti, Chiavarese 18, Crc Gaglianico e La Perosina 12, Marenese 10, Noventa 5, Mondovì 4, Nus 3, Quadrifoglio 1, Auxilium 0.