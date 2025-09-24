Biella Motor Team, un Rubinetto al top FOTO

Bella prestazione per la scuderia Biella Motor Team al Rally del Rubinetto che si è svolto lo scorso weekend attorno al lago d'Orta. Il sodalizio guidato da Claudio Bergo ha piazzato al nono posto assoluto la Skoda Fabia Rally2 di Michele Andolina e Leo Alberto Moro, mentre appena fuori dalla top ten si sono classificati Valentino Vietti e Luca Ferraris con un'altra vettura boema.

Ottima prova per Massimo Lombardi ed Erika Bologna che sono quindicesimi nella classifica generale e secondi di classe Rally4. Con questo risultato il pilota di Tollegno ha conquistato i punti necessari per bissare la vittoria di classe Rally4 nella Coppa Rally Zona 1 che aveva già vinto lo scorso anno. Il risultato gli permette di accedere alla Finale nazionale che si disputerà al Rally di Messina.

All'arrivo anche il navigatore Nicolò Ciancia Mercandino che correva con Michael Morandi: hanno chiuso cinquantottesimi assoluti e quarti di classe N2 precedendo l'equipaggio della scuderia Biella Motor Team formato da Andrea Dentella e Fabrizio Cerruti Rigozzo, anche loro su una 106. in classe RS16P con una Citroën Saxo hanno chiuso al quarto posto Davide Pantone e Alberto Minacci.

Mentre poca fortuna hanno avuto Alberto Corsi e Denise Bolletta che sono stati costretti al ritiro. Il prossimo fine settimana si corre il Rally Elba storico valido per il Campionato Europeo. In terra toscana la Biella Motor Team schiera l'Opel Ascona del 3° Raggruppamento affidata ad Enzo Borini e Nicolò Ciancia Mercandino mentre nella gara riservata alle A112 Abarth Ermanno Battaglin navigherà il biellese Maurizio Ribaldone.