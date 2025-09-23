TeamVolley, l’esordio si avvicina: buone indicazioni dalla preseason

Settembre è il mese delle amichevoli per il TeamVolley, che vede avvicinarsi sempre di più l’esordio in campionato di sabato 11 ottobre a Canelli.

Le biancoblù parteciperanno per la quarta stagione consecutiva alla Serie B2 nazionale. Dopo gli allenamenti congiunti con le formazioni di Alba (B2) e Cigliano (C), le ragazze di coach Alessio Bellagotti sono scese in campo domenica 21 settembre al “Torneo dei 60 anni” organizzato dal Rivarolo Volley, a cui prendevano parte – oltre alle lessonesi e alle canavesane padrone di casa – anche alcune realtà di categoria superiore come Parella, Vol-Ley Academy e Cogne-Aosta.

Questi i risultati:

Match 1 – Polisportivo di Rivarolo C.se (TO) Finimpianti-GP Rivarolo Volley – TEAMVOLLEY 2-1

Match 2 – Polisportivo di Rivarolo C.se (TO) TEAMVOLLEY – CCS Cogne-Aosta Volley 0-3

Finale 5°/6° posto – Palazzetto di Cuorgnè (TO) TEAMVOLLEY – Volley Parella 3-0

Coach Alessio Bellagotti fa il punto sull’ultimo impegno e sul momento della sua formazione: “A Rivarolo per la prima volta abbiamo avuto tutto il roster a disposizione. Al netto del quinto posto, ho apprezzato prestazioni positive anche nelle sconfitte subite nel girone. La vittoria rotonda ottenuta contro Parella – formazione di Serie B1 – fa bene per il morale, sebbene tutti gli staff ne abbiano approfittato per far ruotare le giocatrici. Le singole prestazioni sono convincenti, l’impegno c’è: stiamo cercando soluzioni alternative e ci vorrà del tempo per vedere in campo quello che chiediamo. Sappiamo che ci riusciremo e avremo la pazienza di aspettare, ma dietro ogni punto – fatto o subito – ci deve essere il nostro approccio alla pallavolo. Al netto di qualche alto e basso, i presupposti ci sono. Dovremo limare qualcosa nella gestione dell’errore: l’ho percepito soprattutto nei momenti più delicati del match contro Rivarolo. A livello fisico stiamo bene, felici del lavoro svolto ma consapevoli di quello ancora da fare”.

Il prossimo impegno della prima squadra sarà sabato 27 settembre: un allenamento congiunto a Lessona contro il Caselle Volley.