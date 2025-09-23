Sala Biellese, il Comune organizza il pellegrinaggio a Oropa

Una giornata di fede e comunità: è questo lo spirito con cui il Comune di Sala Biellese propone il pellegrinaggio al Santuario di Oropa, in programma sabato 4 ottobre 2025. Un appuntamento che unisce tradizione e condivisione, pensato per tutti i cittadini che desiderano vivere insieme un momento speciale.

La partenza è fissata in pullman alle ore 13.45 da piazza Vittorio Emanuele II a Sala Biellese e alle ore 14.00 da via Regina Margherita 122 a Bornasco. L’arrivo al Santuario è previsto nel pomeriggio, in tempo per la funzione religiosa delle 16.30.

Al termine della celebrazione, i partecipanti faranno ritorno a Sala con partenza da Oropa alle 18.30. Per chi lo desidera, la giornata potrà proseguire in compagnia con una cena conviviale presso il ristorante “Il Barbamatto”.

Per le prenotazioni del pullman e per l’adesione alla cena è disponibile il numero 351 3338565.