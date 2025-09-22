Buona la prima a Bioglio per il Ribòta Festival

Ha debuttato a Bioglio la prima edizione del Ribòta Festival, un nuovo appuntamento culturale e musicale che ha messo al centro il suono come strumento di benessere, espressione e connessione.

L’evento si è tenuto il 12, 13 e 14 settembre scorso, immerso nel verde del Biellese, e ha proposto un’esperienza unica tra musica dal vivo, spiritualità e pratiche olistiche. Un festival che ha unito le persone attraverso il suono Ribòta è nato come progetto culturale e sensoriale che ha fuso mondi diversi: la musica, le arti etniche, la ricerca spirituale e lo scambio umano.

Al centro di questa prima edizione, l’handpan, affascinante strumento acustico, è stato il protagonista di un percorso esperienziale dedicato. Il programma ha previsto un concerto con gli artisti internazionali Daniele Rebaudo e Matteo Boseglio; una live performance ispirate alle tradizioni musicali etniche e popolari dal mondo; un percorso esperienziale sull’handpan oltre ad un Open Mic aperto al pubblico e un workshop interattivi per sperimentare strumenti musicali. Senza dimenticare diverse conferenze su suono, frequenze e benessere e spazi dedicati a pratiche olistiche, arti etniche e stand espositivi.

Questa prima edizione ha rappresentato un nuovo inizio per il territorio, un’occasione per esplorare nuove forme di cultura e socialità in un contesto naturale e accogliente.