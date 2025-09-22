Anno della Salute 2025, a Valdilana un incontro sui consigli dell'alimentazione equilibrata

L’Anno della Salute, il percorso di eventi promosso dal comune di Valdilana, continua con tante nuove occasioni di incontro e crescita condivisa. Nei giorni scorsi, al salone della Cooperativa di Soprana, si è parlato di salute e benessere in compagnia della dottoressa Fringuello, che con semplicità ha guidati i presenti tra consigli pratici su alimentazione equilibrata e movimento quotidiano: due alleati fondamentali per vivere meglio.

“Un grazie speciale alle infermiere della Centrale Operativa Territoriale, sempre disponibili ad accompagnare le persone più fragili, e alle associazioni che hanno collaborato: Delfino, Auser Volontariato Il Sole, Auser Vallestrona – sottolinea l'amministrazione sui propri canali social - Il pubblico ha partecipato con entusiasmo e ha chiesto di approfondire ancora di più questi temi. Segno che la voglia di prendersi cura di sé e della propria comunità è forte”.