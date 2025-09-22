 / Valli Mosso e Sessera

Anno della Salute 2025, a Valdilana un incontro sui consigli dell'alimentazione equilibrata

Anno della Salute 2025, a Valdilana un incontro sui consigli dell'alimentazione equilibrata (foto dalla pagina Facebook di comune di Valdilana)

L’Anno della Salute, il percorso di eventi promosso dal comune di Valdilana, continua con tante nuove occasioni di incontro e crescita condivisa. Nei giorni scorsi, al salone della Cooperativa di Soprana, si è parlato di salute e benessere in compagnia della dottoressa Fringuello, che con semplicità ha guidati i presenti tra consigli pratici su alimentazione equilibrata e movimento quotidiano: due alleati fondamentali per vivere meglio.

“Un grazie speciale alle infermiere della Centrale Operativa Territoriale, sempre disponibili ad accompagnare le persone più fragili, e alle associazioni che hanno collaborato: Delfino, Auser Volontariato Il Sole, Auser Vallestrona – sottolinea l'amministrazione sui propri canali social - Il pubblico ha partecipato con entusiasmo e ha chiesto di approfondire ancora di più questi temi. Segno che la voglia di prendersi cura di sé e della propria comunità è forte”.

Redazione g. c.

