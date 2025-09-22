Dolore a Occhieppo Inferiore, è mancata la maestra Sandra Maffeo

Lutto a Occhieppo Inferiore per la morte di Sandra Maffeo, storica insegnante di scuola, stimata e apprezzata per le sue qualità umane. È mancata nei giorni scorsi all'età dei 78 anni. Come riportato dall'Impresa Funebre Oropa, i funerali avranno luogo nella chiesa parrocchiale del paese alle 15 di oggi, lunedì 22 settembre.