Due podi per la ritmica della Pietro Micca

Partenza col botto per la sezione di ritmica di APD Pietro Micca che lo scorso weekend è stata impegnata a Saint Vincent nella terza prova individuale del Campionato Silver Eccellenza. Primo impegno agonistico dopo la ripresa dell’attività e subito due risultati che sono un riscontro positivo del lavoro fatto e che fanno ben sperare per questa parte di stagione autunnale.

In categoria allieve 4, Noemi Pasquadibisceglie raccoglie i frutti dell’ottimo lavoro svolto durante l’estate dove ha mostrato impegno e costanza e va a mettersi al collo la medaglia d’argento. Presenta due ottimi esercizi: quello alle clavette e il suo nuovo programma al cerchio costruito proprio per farla crescere, mettendo in risalto tutte le sue qualità di ginnasta.

Ottimo inizio di stagione anche per Vittoria Fenzi che in categoria senior 1 mostra due ottimi esercizi, anche lei a cerchio e clavette. Secondo gradino del podio anche per lei e tanta soddisfazione per un risultato che le conferma di essere sulla buona strada!