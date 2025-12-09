Andorno, accoglienza speciale per don Mario: alla Cena degli Auguri anche gli Alpini di Sandigliano

Nei giorni scorsi gli Alpini di Andorno Micca e Miagliano si sono dati appuntamento nella loro sede per la tradizionale Cena degli Auguri riservata ai soci alpini.

Un appuntamento sentito, con un ospite d’onore: il nuovo parroco di Andorno, don Mario Parmigiani, accolto con calore dai commensali. A rendere ancora più speciale la serata è stata la gradita sorpresa della delegazione degli Alpini di Sandigliano, giunti in Valle Cervo per rendere il proprio omaggio al sacerdote che, per molti anni, ha guidato la comunità del piccolo centro del basso Biellese.

Il clima di amicizia, condivisione e autentica fratellanza (alpina e cristiana) ha caratterizzato l’intero incontro, trasformando un momento semplice in un evento significativo per tutti i partecipanti. Una serata pienamente riuscita, di cui gli organizzatori si dichiarano orgogliosi e che conferma il valore delle tradizioni e della convivialità.