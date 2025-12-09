Clima di festa a Sagliano Micca per l'accensione di luci e albero di Natale

Ieri sera, 8 dicembre, la piazza Pietro Micca di Sagliano si è trasformata in un luogo davvero magico. L’accensione delle Luci di Natale e del grande albero ha riportato nel cuore del paese l’atmosfera più bella dell’anno: quella che unisce, che scalda e che fa sorridere grandi e piccoli.

Dal Comune è giunto un particolare ringraziamento a chi ha reso possibile questa splendida serata: “In particolare, la ditta incaricata per l'aiuto sulle installazioni luminose che hanno illuminato la piazza con eleganza e cura e per il prezioso supporto logistico e tecnico nella preparazione dell’area e dell’albero. Don Renato, che con la sua presenza e la sua benedizione ha dato un significato ancora più profondo al nostro albero grande, simbolo di speranza e comunità. La Pro Loco, sempre instancabile, per la merenda con panettone e cioccolata calda, che ha deliziato tutti e scaldato la serata. E un ringraziamento di cuore ai tantissimi partecipanti: oltre un centinaio. Siete voi che, con la vostra presenza, rendete vive queste tradizioni e riempite il nostro paese di calore e bellezza. Che questa luce che abbiamo acceso insieme ci accompagni per tutto il periodo natalizio”.