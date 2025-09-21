Rally & Co, grande prova a Lonato per Leonardo De Grandi

Sessantaquattro partenti lo scorso weekend alla 8° gara Rok Cup disputatasi sul circuito South Garda di Lonato in provincia di Brescia che vedeva al via anche il biellese Leonardo De Grandi.
Ottima l'8° posizione in griglia di partenza ottenuta in qualifica che consentiva al driver della Rally & Co di ottenere un 7° posto e due 10° assoluti nelle tre manches in programma.
Nella gara finale (ammessi solo i migliori 36 dei vari turni) il giovane driver parte 16° ed arriva al traguardo nella stessa posizione tradito dalla stanchezza accumulata nel corso della giornata che non gli ha consentito di puntare alla top ten, posizione decisamente alla sua portata se in condizioni fisiche ottimali.