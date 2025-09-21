Biella celebra i 30 anni del Comando Provinciale dei Carabinieri, con la Fanfara del 3° Reggimento “Lombardia” FOTO e VIDEO

Biella ha celebrato ieri i trent’anni dalla fondazione del proprio Comando Provinciale dei Carabinieri con una cerimonia, musica e partecipazione cittadina. L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune, ha visto come protagonista la Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia”, una delle più note formazioni musicali dell’Arma.

Le celebrazioni sono iniziate nel tardo pomeriggio, quando la Fanfara ha sfilato per le vie del centro insieme ai Carabinieri in alta uniforme. Partiti da piazza del Battistero, i militari hanno percorso tutta via Italia fino a piazza Vittorio Veneto, accolti da un folto pubblico che ha riempito le strade e accompagnato la parata. Giunti in piazza, i musicisti hanno eseguito due brani, regalando alla città un primo momento di spettacolo.

La serata è poi proseguita al Teatro Odeon, dove si è tenuto il concerto principale. Sul palco, la Fanfara ha proposto un programma che ha spaziato dal repertorio tradizionale dell’Arma a composizioni di carattere sinfonico e popolare. L’esibizione, arricchita dalla collaborazione di musicisti locali, ha riscosso grande successo.