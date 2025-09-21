Biella, regole senza controlli: "La città ne paga le conseguenze"

Riprendo i vari articoli dei giorni scorsi per fare alcune considerazioni in merito.

Le responsabilità sono di tutti: innanzitutto dei cittadini, che troppo spesso non hanno rispetto degli spazi comuni. Bottiglie, cartacce, mozziconi di sigaretta vengono gettati a terra senza alcun riguardo.

Un altro aspetto ormai intollerabile riguarda le deiezioni dei cani e l’urina lasciata su marciapiedi, muri e colonne. Cari amanti degli animali, amare i cani significa anche rispettare il prossimo e il decoro urbano. Esiste già l’obbligo di raccogliere le deiezioni, ma dovrebbe esserci anche quello di portare con sé una bottiglietta d’acqua da versare sull’urina.

Mancato rispetto di queste regole? Sanzioni! Il problema, però, è che nessuno controlla. In Italia, anche in presenza di leggi, non c’è certezza della pena in caso di trasgressione. Eppure, con più controlli, ne gioveremmo tutti: le strade, i cittadini e persino le casse dei Comuni.

Per quanto riguarda poi le responsabilità dell’Amministrazione, molto è già stato scritto, con repliche anche da parte dell’assessore competente. Non entro nel merito, non conoscendo costi e modalità organizzative. Mi chiedo soltanto se la nostra Amministrazione “vive la città”. Basterebbe fare una passeggiata di due ore a piedi per Biella per rendersi conto della situazione e… rimboccarsi le maniche per invertire la rotta.

La speranza, come si dice, è l’ultima a morire.