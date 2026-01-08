Gelo artico sul Piemonte: Camerana (CN) tocca i -13,7°C, la "Siberia" d'Italia

Il Piemonte si è svegliato questa mattina sotto una coltre di ghiaccio che non si vedeva da anni. Il picco è stato raggiunto a San Giovanni Belbo di Camerana, in provincia di Cuneo, dove il termometro ha segnato un impressionante -13,7°C. A 622 metri sul livello del mare, lungo il fondovalle del torrente Belbo in Alta Langa, questa piccola frazione si è guadagnata il titolo di località più fredda del Piemonte sotto i mille metri di quota. Si tratta del valore più basso da quando sono iniziate le rilevazioni, nell'ottobre 2022.

Ma non è solo l'Alta Langa a tremare. Nell'Astigiano la notte appena trascorsa ha fatto registrare temperature da autentico inverno russo, con valori che non si vedevano dal gennaio 2019. A Capriglio, a soli 203 metri di altitudine nel fondovalle dell'Alta Val Triversa, il termometro è sceso a -12,3°C, stabilendo un nuovo record negativo dall'inizio delle misurazioni nel settembre 2022. Anche in alcune zone del Biellese si sono registrate temperature tra i -6 e i -8° C.