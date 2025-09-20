Tor30, ottimi risultati per i biellesi: Magagna chiude 5° FOTO

Si è concluso il Tor30 e gli atleti biellesi hanno ottenuto risultati di rilievo.

A guidare il gruppo è Federico Magagna, splendido 5° assoluto. Seguono Francesco Martinelli (34°), Nicolo Signorini (37°), Massimo Barberis Negra (71°), Andrea Zorzan (81°), Luca Dalmasso (87°), Enrico Savio (96°), Davide Borello (107°), Simone Garitta (114°), Sara Gaito (150°), Mauro Corona (152°), Federico Bollo (156°), Gabriele Selva (158°), Giuseppe Scagliotti (162°), Riccardo Fagnola (166°), Federico Ferraro Fogno (168°), Paolo Perona (169°), Massimiliano Ginepro (183°), Mattia Demaria (184°), Vittorio Mazzia (194°), Denis Pilotto (200°), Daniele Bassoli (202°), Mattia Chiló (211°), Piero Casula (212°), Fabio Giacchetto (213°), Veronica Carlevatti (221°), Mouhcine Lahrich (231°), Alessandro Bigiordi (238°), Rebecca Oliva (250°), Cristiano Festa Rovera (259°), Daniela Pitaccolo (276°), Federico Coda (297°), Fabrizio Doda (319°), Fabio Caucino (324°), Alessia Pagliara (333°), Silvio Ogliaro (336°), Davide Zennaro (338°), Manuela Gaslini (339°), Fabio Ranaboldo (366°) ed Elena Gallo (410°).

Non porta a termine la prova Thi Mai Linh Huynh.