Terminato il Tor330 per i biellesi: ora l'attenzione è rivolta al Tor30 FOTO

È ufficialmente chiuso il Tor330 per gli ultimi biellesi rimasti. Ieri sera, a tagliare il traguardo è stato Giovanni Mozzone, che si è piazzato 396°, concludendo la prova in 129h 34m 17s. Iacopo Falanga termina il Tor in 423° posizione, in 131h 20m 09s, invece Enrico Correale si è posizionato 472°, stabilendo un tempo di 135h 14m 48s.

È partito, invece, il Tor30 alle 10:00 di questa mattina. Per ora, i biellesi si piazzano: Federico Magagna (7°), Francesco Martinelli (27°), Nicolo Signorini (28°), Davide Borello (72°), Andrea Zorzan (76°), Massimo Barberis Negra (82°), Gabriele Selva (97°), Enrico Savio (99°), Federico Bollo (102°), Mauro Corona (107°), Mattia Chilò (110°), Massimiliano Ginepro (113°), Riccardo Fagnola (122°), Simone Garitta (132°), Vittorio Mazzia (135°), Federico Ferraro Fogno (147°), Giuseppe Scagliotti (150°), Alessandro Bigiordi (155°), Denis Pilotto (156°), Sara Gaito (160°), Veronica Carlevatti (176°), Piero Casula (179°), Fabio Giacchetto (180°), Mouhcine Lahrich (190°), Thi Mai Linh Huynh (199°), Daniele Bassoli (219°), Cristiano Festa Rovera (241°), Fabio Caucino (252°), Fabrizio Doda (257°), Silvio Ogliaro (258°), Rebecca Oliva (263°), Mattia Demaria (285°), Daniela Pitaccolo (291°), Fabio Ranaboldo (300°), Manuela Gaslini (318°), Davide Zennaro (319°), Federico Coda (332°), Alessia Pagliara (334), Paolo Perona (393°), Elena Gallo (395°) e Luca Dalmasso (433°)

Non sono partiti Alessandro Germanetti, Claudio Alberto, Fiorenzo Canova, Corrado Ogliaro, Filippo Maria Bau, Simona Caneparo e Marzio Olivero.