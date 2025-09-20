Rally del Rubinetto, Tasinato al via con un’iniziativa solidale per l’Ospedale di Biella FOTO e VIDEO

Pierangelo Tasinato sarà al via del Rally del Rubinetto al volante della Skoda Fabia del Team Miele, affiancato dal navigatore Ermes Bagolin. L’equipaggio punta a concludere la gara con un buon risultato, dopo prove e shakedown che hanno confermato l’assetto e la scelta delle gomme.

Accanto all’impegno sportivo, Tasinato ha voluto legare la partecipazione a un’iniziativa solidale a favore dell’Ospedale di Biella: il cofano della vettura presenta in bella mostra la promozione per la raccolta fondi destinata alla radiologia dell'ospedale di Biella, con l’obiettivo di acquistare una valigetta per esami radiologici a domicilio, utile ai pazienti impossibilitati a recarsi in ospedale.

Prosegue il sostegno al territorio già intrapreso dal pilota in precedenti occasioni, quando erano stati acquistati macchinari per la cardiologia.

La gara prenderà il via oggi alle 17.30, con la prima prova speciale.