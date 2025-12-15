 / Biella

Biella | 15 dicembre 2025, 19:20

Musica e solidarietà a Biella con gli Alpini aspettando il Natale VIDEO

alpini biella

Musica e solidarietà a Biella con gli Alpini aspettando il Natale VIDEO

Clima di festa nel centro di Biella in attesa delle festività di Natale. Nel weekend appena trascorso era presente in via Italia anche lo stand del gruppo degli Alpini di Biella Centro Vernato, scesi in campo a favore di Telethon. La giornata è stata scandita anche dalle note del gruppo musicale I Centos.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore