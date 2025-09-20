Meteo Biella, le previsioni del fine settimana: sabato 20 e domenica 21 settembre 2025

Dopo un periodo di stabilità meteo, con cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il Biellese, il tempo cambierà, ma solo gradualmente: secondo 3Bmeteo l’anticiclone rimarrà almeno in parte, ma inizieranno ad affacciarsi infiltrazioni più umide sulle Alpi occidentali.

Oggi, sabato 20 settembre

A Biella si prevedono cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, con qualche addensamento in serata e assenza di precipitazioni. Le temperature varieranno dai 26°C alla minima di 19°C; zero termico a 4346 m. I venti saranno deboli assenti, decretando una giornata dal clima tardo-estivo.

Domenica 21 settembre

Nubi sparse, alternate a schiarite, tenderanno ad aumentare durante l'arco della giornata, fino a coprire completamente il cielo biellese e a portare deboli piogge in serata (4 mm). Le temperature varieranno dalla minima di 20 alla massima di 26 °C e lo zero termico si attesterà a quota 3916m. I venti si manterranno deboli e non si prevedono allerte meteo.

Durante la prossima settimana ci attende un cambiamento verso, probabilmente, condizioni più instabili e fresche, legata al transito della perturbazione atlantica. Seguirà una parentesi più stabile e asciutta, nonostante la presenza di nuvole e foschia sulle pianure e nelle ore più fredde. Prossimamente ulteriori aggiornamenti.