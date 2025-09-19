Amron Team, Tor Dret: Matteo Dovana chiude ottavo assoluto

Prestazione di grande rilievo per Matteo Dovana al Tor Dret, gara di 130 chilometri con 10.000 metri di dislivello positivo inserita nella Settimana del Tor des Géants, uno degli eventi di ultratrail più prestigiosi al mondo.

Con oltre 500 atleti al via, il percorso ha messo a dura prova resistenza e strategia di gara. Dovana ha saputo gestire la prova con intelligenza tattica, correndo in rimonta e mantenendo costanza fino al traguardo. Il risultato è un ottavo posto assoluto, conquistato a pari merito con un compagno di gara, che lo colloca tra i protagonisti della competizione.

Un piazzamento importante nel panorama internazionale.