Pollone celebra Pier Giorgio Frassati: cultura e musica il 21 settembre

Prosegue il ricco calendario di eventi del progetto Frassati 2025 – Biella, promosso dal Comitato Frassati 2025 nell’ambito dell’iniziativa “Itinerari di Comunità. Alla scoperta dei luoghi di Pier Giorgio Frassati”. Domenica 21 settembre 2025 Pollone ospiterà un nuovo appuntamento dedicato al Beato e alla sua famiglia, con un programma che intreccia letteratura, convivialità e musica.

La giornata si aprirà alle 18:15 in Piazza Vincenzo Delleani con l’incontro con la scrittrice Marina Valensise, che presenterà il volume “La Temeraria. Luciana Frassati Gawronska – Un romanzo del Novecento”. Il libro restituisce la figura di una donna straordinaria, sorella di Pier Giorgio, capace di scelte ardite e di grande indipendenza intellettuale, protagonista di un secolo complesso e affascinante.

Seguirà, alle 19:30, l’apericena organizzata dalla Pro Loco di Pollone, allestita lungo la nuova via Caduti per la Patria; in caso di maltempo, l’appuntamento si sposterà al Pala Fenoglio in Piazza Delleani.

La serata si concluderà alle 21:00 con la performance musicale di Florie & Lazy Cats – Opificiodellarte, che proporranno atmosfere anni ’50 in un concerto dal vivo.

L’iniziativa di Pollone si inserisce nel percorso di avvicinamento alla canonizzazione di Pier Giorgio Frassati, evento che ha suscitato entusiasmo ben oltre i confini locali, coinvolgendo la diocesi di Biella, quella di Torino e la comunità cattolica a livello nazionale e internazionale.

Il Comitato Frassati 2025 – Biella, presieduto dal Vescovo Mons. Farinella e rappresentato dal parroco di Pollone don Luca Bertarelli, riunisce una fitta rete di enti e associazioni del territorio: dalla Parrocchia di Pollone alla Biblioteca, dal CAI al Gruppo Alpini, dall’Azione Cattolica alla Pro Loco, insieme a numerosi cittadini.

Il progetto è curato da Diocesi di Biella, Parrocchia di Pollone, Associazione Condividere Papa Giovanni XXIII e CAI Biella, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Fondazione CRT, Compagnia di San Paolo e Regione Piemonte. L’iniziativa gode inoltre del patrocinio del Comune di Pollone e della collaborazione di realtà culturali come Opificiodellarte APS, Storie di Piazza APS, Fondazione Accademia Perosi, DocBi – Centro Studi Biellesi e molte altre.