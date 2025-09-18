Domenica torna la Su-per Veglio Trail

DOMENICA 21 Settembre 2025 torna la Su-per Veglio Trail, con partenza dal Centro Sportivo Bernardo Seletto, Veglio. Sono previste due prove, una competitiva e una non competitiva.

Questo il programma:

Dalle ORE 07.30 ALLE ORE 8:30 RITIRO PETTORALI E PACCHI GARA CORSA COMPETITIVA E NON COMPETITIVA

PARTENZA corsa competitiva ORE 09:00

PARTENZA corsa non competitiva ORE 09:15

11:20 Arrivo primi concorrenti previsto per le 11:20

A seguire PREMIAZIONI

14:00 Arrivo previsto ultimi concorrenti

Gli organizzatori fanno sapere che GLI ORARI SONO INDICATIVI E POSSONO ANCORA SUBIRE DELLE VARIAZIONI.

La competitiva è di 22 Km 1.200 D+, la non competitiva 12 km con 600D+.