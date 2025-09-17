Spazio Ragazzi Divertistudio, aperte le iscrizioni al doposcuola

Sono aperte le iscrizioni al Doposcuola di Spazio Ragazzi Divertistudio. Vuole rispondere alle vostre esigenze di conciliare gli impegni lavorativi con quelli familiari, andare a prendere i figli a scuola, assicurarsi che facciano i compiti e seguirli nello studio, il tutto in un ambiente protetto e con la guida di un personale qualificato.

Il doposcuola è rivolto a tutti i bimbi e ragazzi dai 5 ai 13 anni, dalla prima elementare alla terza media. Il servizio è attivo da ottobre a giugno, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 18 in piazza Falcone 3, a Biella. Il nostro obiettivo è di trasmettere a bimbi e ragazzi una corretta educazione al valore dello studio, garantendo lo svolgimento dei compiti attraverso l'acquisizione di un adeguato metodo di studio. Proponiamo inoltre lezioni individuali di recupero in tutte le materie per i bimbi che ne hanno bisogno.

Per rispondere al meglio alle esigenze delle famiglie, su richiesta, è possibile fruire del servizio di trasporto dalla scuola di appartenenza al doposcuola, oltre che fruire della mensa con la possibilità di scegliere menù speciali per diete personalizzate.

Durante i periodi di chiusura delle scuole per le vacanze di Natale, Pasqua, Carnevale e ponti festivi, il doposcuola sarà aperto tutto il giorno, dalle 8 alle 18. Da ottobre ricominciano le feste di compleanno nel fine settimana con la possibilità di scegliere tra diversi pacchetti di animazione, da novembre ripartono i corsi integrativi per grandi e piccini, si organizzano serate a tema, un corso sull’affettività per i bambini e tanti laboratori tematici ad hoc prima delle festività annuali.

Il doposcuola sarà attivo da lunedì 29 settembre 2025.

L'iscrizione deve essere effettuata entro venerdì 26 settembre Potete effettuare l’iscrizione anche attraverso il modulo on-line cliccando sul seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKkfOYpypXB-MaRk5HM3svHU-fl5lgn5dH3KRZ9PtvJfoQhQ/viewform?usp=header

Al doposcuola organizzato da Spazio Ragazzi Divertistudio Nulla è lasciato al caso.

Ulteriori informazioni possono essere inoltrate via mail all’indirizzo divertistudio@gmail.com oppure contattando il 333.9802422 oppure 348.0188561, o Whatsapp 338.8675806.

Seguite la nostra pagina facebook @divertistudio per essere sempre aggiornati su tutte le nostre iniziative.