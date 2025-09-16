Candelo, successo per “Frammenti di Medioevo” al Ricetto FOTO e VIDEO

Atmosfere d’altri tempi hanno animato nel fine settimana il borgo storico di Candelo, dove si è svolta la nuova edizione di “Frammenti di Medioevo”. L’evento ha trasformato il Ricetto in un vero e proprio viaggio nel passato, tra cavalieri, arcieri, mercanti, danzatrici e conferenze a tema medievale.

Per tutta la giornata i visitatori hanno potuto immergersi nelle tradizioni e nei mestieri dell’epoca, grazie anche a una zona riservata al mercatino degli hobbisti, ricca di prodotti artigianali e curiosità.

Non sono mancate le iniziative per i più piccoli: grande entusiasmo ha suscitato la “caccia alle streghe”, gioco che ha coinvolto numerosi bambini tra le vie del borgo.

La giornata si è conclusa con un appuntamento molto atteso: il processo alla strega, spettacolo che ha unito storia, rievocazione e teatralità, offrendo al pubblico un gran finale suggestivo e partecipato.