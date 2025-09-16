 / AL DIRETTORE

Un lettore: "Chiavazza quartiere ridotto a discarica a cielo aperto"

Il lettore sottolinea come episodi di inciviltà e abbandono rifiuti deturpino l’immagine del quartiere

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore che denuncia le condizioni di degrado in cui versa il quartiere biellese di Chiavazza.

"Il nostro rione – scrive – sembra ormai una discarica a cielo aperto. In un canale è stata abbandonata una bicicletta, lasciata lì a marcire nell’acqua. Come se non bastasse, in una delle vie laterali, lungo il marciapiede, sono comparsi diversi sacchi di immondizia lasciati a terra, con il rischio che vengano strappati da animali e sparsi ovunque".

Il lettore sottolinea come episodi di inciviltà e abbandono rifiuti deturpino l’immagine del quartiere e creino anche problemi igienici.

"Non è possibile che Chiavazza debba essere trattata così – conclude –. Ci vorrebbe più controllo, ma soprattutto più rispetto da parte dei cittadini. Non possiamo ridurre le nostre strade e i nostri canali a una pattumiera".

s.zo.

