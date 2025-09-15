TOR330-Tor des Géants: Collé ancora al primo posto, per i biellesi Platini FOTO

E’ trascorsa la prima notte per i “giganti” del Tor330 e, stamattina, lunedì 15 settembre, al primo posto si riconferma l’atleta italiano Franco Collé, che deve porre maggiori distanze chilometriche per distaccarsi dal francese Martin Perrier.



Ora, il rumeno Corneliu Buliga si sta contendendo il terzo posto con l’italiano Simone Corsini.



Per quanto riguarda i biellesi, al momento i piazzamenti sono: Martino Platini al 238°, Riccardo Eulogio (252°), Enrico Correale (441°), Chiara Tallia (450°), Giovanni Mozzone (590°), Edoardo Bernascone (675°), Iacopo Falanga (696°), Manuel Rodriguez (784°), Paolo Borra (960°), Luca Travostino (990°), Gregorio Reda (1015°) e, infine, Uwe Dietmar Eichert (1055°).



Al Tor450, guida sempre Alberto Parolin, che si trova al 94° posto. Successivamente, Rodolfo De Colle si posiziona al 121°, seguito da Alfio Rinaldo (122°). Riccardo Girardi si piazza 147°.