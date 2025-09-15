 / Pallavolo

Gruppo Sportivo Tollegno, iscritta per la prima volta la squadra di Under 12 FIPAV

Grosse novità tra le fila del Gruppo Sportivo Tollegno. Come annunciato dalla società, verrà iscritta per la prima volta la squadra di Under 12 FIPAV. “Il percorso di crescita delle nostre giovanissime promesse è stato assegnato a Gregorio Bertoni. A tutte loro un grande in bocca al lupo per questa nuova grande esperienza” riporta la realtà sportiva in una nota stampa.

Redazione g. c.

