Gruppo Sportivo Tollegno, iscritta per la prima volta la squadra di Under 12 FIPAV

Grosse novità tra le fila del Gruppo Sportivo Tollegno. Come annunciato dalla società, verrà iscritta per la prima volta la squadra di Under 12 FIPAV. “Il percorso di crescita delle nostre giovanissime promesse è stato assegnato a Gregorio Bertoni. A tutte loro un grande in bocca al lupo per questa nuova grande esperienza” riporta la realtà sportiva in una nota stampa.
In Breve
domenica 14 settembre
venerdì 12 settembre
giovedì 11 settembre
mercoledì 10 settembre
martedì 09 settembre
sabato 06 settembre
giovedì 04 settembre
mercoledì 03 settembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Corsa della Speranza 2025, le emozioni e le storie di una gara simbolo di Biella
«Per me arrivare qui è un successo: ci sono stata anche io in quel reparto...»: il senso della...