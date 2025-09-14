Riascoltati per voi: The Cult – Love (1985)

Cari lettori, settembre è ormai iniziato da un po’, alcune volte le giornate hanno ancora il profumo dell’estate. E in questo clima sospeso tra caldo e malinconia, oggi vi porto a riscoprire un album che sa essere potente, oscuro e romantico allo stesso tempo: vi sto parlando di “Love” dei The Cult. Pubblicato quarant’anni fa, è un disco che ha fatto storia, soprattutto per chi ama il rock a tinte gotiche, i riff sorprendenti e le dolci melodie capaci di farti viaggiare con la mente. Buona lettura con il trentaduesimo appuntamento di “Riascoltati per voi”!

Nel 1985, i The Cult esistevano già da qualche anno, ma con questo disco trovano finalmente la loro vera anima. In “Love”, si può ascoltare un mix perfetto tra hard rock e atmosfere dark, mescolati tra energia e mistero. È l’album che li ha fatti conoscere in tutto il mondo, grazie anche a pezzi diventati vere e propri pietre miliari per i fan. Il cantante Ian Astbury e il chitarrista Billy Duffy qui funzionano alla grande: uno mette la voce profonda, quasi mistica; l’altro tira fuori riff che ti restano in testa per giorni. Non è un caso se ancora oggi, quarant’anni dopo, “Love” è considerato uno dei loro capolavori.

Il pezzo che apre il disco, “Nirvana”, è una bomba: parte decisa e non ti molla più. Ma è con “Rain” e soprattutto con “She Sells Sanctuary” che si entra davvero nel cuore dell’album. Quest’ultima è probabilmente la loro canzone più famosa, e appena parte sai già che stai ascoltando qualcosa di speciale. Per non parlare di quei momenti più riflessivi come “Revolution” o “Brother Wolf, Sister Moon”.

Prima di lasciarvi premere play, vi vorrei dire che “Love” è musica che ti entra nelle vene, che ti fa muovere la testa, ma che ogni tanto ti costringe anche a fermarti e ad ascoltare con attenzione. È un viaggio, insomma. E se non l’avete mai fatto, questo è il momento giusto per partire. Questo è un album iconico, che ha sicuramente segnato un’epoca e che riesce ancora oggi a colpire: è rock, atmosfera e stile, tutto insieme. È uno di quei dischi che ti fanno venire voglia di salire in macchina e guidare senza meta, con la musica a tutto volume. Provatelo, sono certo che vi sorprenderà!

I miei brani preferiti sono: "Nirvana", "Love", "Brother Wolf, Sister Moon", "Rain", "The Phoenix", "Revolution" e "She Sells Sanctuary".

Voto: 9

Tracce:

1) Nirvana – 5:24

2) Big Neon Glitter – 4:45

3) Love – 5:35

4) Brother Wolf, Sister Moon – 6:49

5) Rain – 3:57

6) The Phoenix – 5:06

7) Hollow Man – 4:45

8) Revolution – 5:20

9) She Sells Sanctuary – 4:23

10) Black Angel – 5:22

Durata: 51 minuti.

Formazione:

- Ian Astbury - voce

- Billy Duffy - chitarre

- Jamie Stewart - basso e tastiere

- Mark Brzezicki - batteria

Mi piacerebbe davvero conoscere le vostre impressioni! Condividete con me i vostri pensieri non solo su "Love”, ma anche sui The Cult e sull'impatto che la loro musica ha avuto sulle vostre vite. Ogni opinione è un pezzo in più di questa grande storia musicale che ci unisce.

Alla prossima tappa del nostro viaggio musicale!