Bus, modifiche alle linee Piazza San Paolo a Biella

Atap avvisa l’utenza che da mercoledì 10 settembre 2025, gli attestamenti delle linee Urbane ed Extraurbane presso il MOVI-Centro di Biella San Paolo, sono effettuati secondo le seguenti disposizioni:
FASCIA ORARIA ore 7:30
Le corse della linea 599 al mattino si attestano come da consuetudine alla fermata Stallo 11 di Via Trossi lungo il marciapiede lato distributore, tranne le seguenti corse che si attesteranno in piazza San Paolo:
Stallo 2 – 599 corsa 947 Giro Scuole C (proviene con linea 310)
Stallo 7 – 599 corsa 941 Giro Scuole A (proviene con linea 390)
Stallo 8 – 599 corsa 949 Giro Scuole D (proviene con linea 300)
Stallo 9 – 599 corsa 912 Giro Scuole M (proviene con linea 300)
FASCIA ORARIA ore 14:00
Stallo 1 – linee 549 e 551
Stallo 2 – linea 310
Stallo 3 – linea 330
Stallo 4 – linea 340
Stallo 5 – linea 350
Stallo 6 – linea 380
Stallo 7 – linea 390
Stallo 8 – linea 300 (corse 925, 927 e 929 destinazione Cossato Via Mazzini)
Stallo 9 – linea 300 (corsa 923 destinazione Quaregna, corsa 947 destinazione Trivero e corsa 931 destinazione Cossato Via Mazzini)
Stallo 10 – linee 320 – 360 – 370 e 900
ALTRE FASCE ORARIE
Stallo 1 – linea 910 Navetta Città Studi
E’ possibile consultare la planimetria allegata: