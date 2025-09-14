 / Biella

Biella | 14 settembre 2025, 08:30

Bus, modifiche alle linee Piazza San Paolo a Biella

Atap avvisa l’utenza che da mercoledì 10 settembre 2025, gli attestamenti delle linee Urbane ed Extraurbane presso il MOVI-Centro di Biella San Paolo, sono effettuati secondo le seguenti disposizioni:

FASCIA ORARIA ore 7:30

Le corse della linea 599 al mattino si attestano come da consuetudine alla fermata Stallo 11 di Via Trossi lungo il marciapiede lato distributore, tranne le seguenti corse che si attesteranno in piazza San Paolo:

Stallo 2 – 599 corsa 947 Giro Scuole C (proviene con linea 310)

Stallo 7 – 599 corsa 941 Giro Scuole A (proviene con linea 390)

Stallo 8 – 599 corsa 949 Giro Scuole D (proviene con linea 300)

Stallo 9 – 599 corsa 912 Giro Scuole M (proviene con linea 300)

FASCIA ORARIA ore 14:00

Stallo 1 – linee 549 e 551

Stallo 2 – linea 310

Stallo 3 – linea 330

Stallo 4 – linea 340

Stallo 5 – linea 350

Stallo 6 – linea 380

Stallo 7 – linea 390

Stallo 8 – linea 300 (corse 925, 927 e 929 destinazione Cossato Via Mazzini)

Stallo 9 – linea 300 (corsa 923 destinazione Quaregna, corsa 947 destinazione Trivero e corsa 931 destinazione Cossato Via Mazzini)

Stallo 10 – linee 320 – 360 – 370 e 900

 ALTRE FASCE ORARIE

 Stallo 1 – linea 910 Navetta Città Studi

E’ possibile consultare la planimetria allegata:

