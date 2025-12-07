Biella in lutto per la morte di Pasquale Carciotto, già direttore generale di Biverbanca

Sarà in Duomo l'ultimo addio al dottor Pasquale Carciotto, mancato nelle scorse ore all'età di 93 anni.

Stimato e apprezzato per le sue qualità umane e professionali, è stato per molti anni direttore generale della Cassa di Risparmio di Biella e della Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli – Biverbanca. Di quest'ultima realtà fu anche presidente. Figura di rilievo del nostro territorio, ha ricoperto incarichi di prestigio in Fondazione Cassa di Risparmio di Biella sotto la guida di Luigi Squillario, tra cui il ruolo di segretario generale.

Il Santo Rosario sarà recitato nella cattedrale di Biella alle 17.15 di domani. Sempre qui avranno luogo i funerali, affidati alle Onoranze Funebri Destefanis, alle 14.30 di martedì 9 dicembre.