Trofeo Jean Marc Mosca, primi al traguardo Biolcati e Bellardone

A Pollone giovedì 13 settembre è tornato anche quest’anno il Trofeo Jean Marc Mosca, giunto alla sua ventiquattresima edizione. La manifestazione, organizzata dal Gruppo A.N.A. e dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune, si è svolta l’11 e il 13 settembre in concomitanza con la festa patronale di San Eusebio, confermandosi un appuntamento atteso e molto partecipato.

Il trofeo, nato nei primi anni Duemila in memoria di Jean Marc Mosca, giovane compaesano prematuramente scomparso, continua a rappresentare un momento di sport e comunità, capace di unire agonismo e ricordo in un clima di festa.

Nella categoria maschile il successo è andato a Matteo Biolcati, seguito da Carlo Torello Viera e Marco Deusebio. Tra le donne si è imposta invece Paola Bellardone, davanti a Valeria Bruna e Silvia Robiolio. A distinguersi in modo particolare è stata l’A.S. Gaglianico, alla quale è stato assegnato il trofeo.

Con la sua lunga storia e la forte partecipazione di atleti e pubblico, l’edizione 2025 ha ribadito il valore del Trofeo Jean Marc Mosca come appuntamento capace di custodire la memoria, rafforzare i legami del territorio e promuovere lo sport come occasione di incontro e condivisione.