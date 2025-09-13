Rally del Lazio e Cassino: la biellese Alyssa Anziliero torna in veste di navigatrice FOTO

Rally del Lazio e Cassino: la biellese Alyssa Anziliero torna in veste di navigatrice

Nuova avventura sportiva per la giovane biellese Alyssa Anziliero, che dopo le recenti esperienze al volante torna a calarsi nei panni della navigatrice. Lo farà al Rally del Lazio e Cassino, appuntamento valido per il Campionato Italiano Assoluto Rally.

La portacolori della Rally & Co sarà al via accanto a Maira Zanotti, con cui condividerà l’abitacolo della performante Toyota Yaris GR. L’equipaggio punterà a ben figurare sia nella classifica femminile sia nel competitivo Trofeo Yaris.

La gara scatterà e si concluderà nel cuore della città di Cassino, articolandosi in 12 prove speciali per un totale di 110 chilometri cronometrati.