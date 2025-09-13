Biella Motor Team presente a "La Grande Corsa": oggi ai nastri di partenza

Nella giornata di sabato 13 settembre si corre l’edizione 2025 de La Grande Corsa, rally storico valido per il Trofeo Rally Zona 1 e per il Memory Fornaca con partenza ed arrivo a Castelnuovo Don Bosco (AT). La partenza è prevista alle 8.30 e l’arrivo a partire dalle 18: in mezzo tre prove speciali da ripetere due volte.

All’appuntamento sulle colline tra Torinese è Astigiano è presente anche la scuderia Biella Motor Team con i suoi equipaggi. Con il numero 10 i primi a partire sono Stefano Canova e Matteo Zanetti su Audi Quattro del 3° Raggruppamento, due numeri dopo troviamo Luca Valle e Cristian Bertoglio su Porsche 911 SC dello stesso raggruppamento. Il 20 è invece il numero di Marco Maiolo e Maria Teresa Paracchini sulla loro Porsche 911 RSR del 2° Raggruppamento.

Il numero 31 è stato assegnato a Saverio Alessandro e Piero Eraldo Botto con una Opel Corsa GSi del 4° Raggruppamento. Andrea Perla e Domenico Saltarella, Renault 5 GT Turbo del 4° Raggruppamento, hanno invece il numero 42 mentre il 55 è andato a Primino Clerico ed Enrico Friaglia, al via della gara con la loro Peugeot 309 GTI 16V del 4° Raggruppamento.