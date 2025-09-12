Waterfestival 2025: Viverone accoglie la grande motonautica internazionale FOTO e VIDEO

È ufficialmente iniziato oggi sul Lago di Viverone l’11° Waterfestival, l’evento che fino a domenica porterà sulle rive biellesi il meglio della motonautica mondiale. Per tre giorni il pubblico potrà assistere a gare mozzafiato, con catamarani e motoscafi di ultima generazione guidati da piloti provenienti da tutta Europa e oltre.In programma ci sono le sfide dei giovanissimi della Formula Junior Élite, la prova dell’Europeo GT30 e soprattutto il Mondiale di Formula 4, categoria che che vedrà in palio punti decisivi per la conquista del titolo iridato.
Il Lago di Viverone, già noto come circuito storico e molto apprezzato dagli addetti ai lavori, diventa per un intero weekend un palcoscenico d'eccezione, dove appassionati e curiosi potranno vivere da vicino la velocità sull’acqua e l’abilità dei migliori driver internazionali.Non solo competizioni: l’evento offre anche attività collaterali e momenti di intrattenimento, con l’opportunità per il pubblico di avvicinarsi al mondo della motonautica, scoprire da vicino mezzi e conoscere i piloti.
Con il Waterfestival 2025, Viverone si trasforma in capitale della motonautica: tre giorni di spettacolo, adrenalina e passione per l’acqua, destinati a regalare emozioni forti a chiunque assisterà alle gare.