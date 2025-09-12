Waterfestival 2025: Viverone accoglie la grande motonautica internazionale FOTO e VIDEO

È ufficialmente iniziato oggi sul Lago di Viverone l’11° Waterfestival, l’evento che fino a domenica porterà sulle rive biellesi il meglio della motonautica mondiale. Per tre giorni il pubblico potrà assistere a gare mozzafiato, con catamarani e motoscafi di ultima generazione guidati da piloti provenienti da tutta Europa e oltre.

In programma ci sono le sfide dei, la prova dell’e soprattutto il, categoria che che vedrà in palio punti decisivi per la conquista del titolo iridato.

Il Lago di Viverone, già noto come circuito storico e molto apprezzato dagli addetti ai lavori, diventa per un intero weekend un palcoscenico d'eccezione, dove appassionati e curiosi potranno vivere da vicino la velocità sull’acqua e l’abilità dei migliori driver internazionali.

Non solo competizioni: l’evento offre anchee momenti di intrattenimento, con l’opportunità per il pubblico di avvicinarsi al mondo della motonautica, scoprire da vicino mezzi e conoscere i piloti.

Con il Waterfestival 2025, Viverone si trasforma in capitale della motonautica: tre giorni di spettacolo, adrenalina e passione per l’acqua, destinati a regalare emozioni forti a chiunque assisterà alle gare.