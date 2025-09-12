Rally & Co, si scaldano i motori: 5 equipaggi al via FOTO

Saranno 5 gli equipaggi a difendere i colori della Rally & Co al Rally Storico “la Grande Corsa “ in programma sabato 13 settembre.

Con l’ambizione di salire sul podio 2 equipaggi che hanno dimostrato più volte la propria competitività a partire da Marco Bertinotti ed Andrea Rondi nuovamente a bordo della gialla Porsche 911 seguita dal Team Fpower con la quale hanno vinto il Rally Lana Storico 2025; sulla spettacolare Bmw M3 gruppo A curata dal Team Chiavenuto al via Paolo Vallivero detto “il Valli” navigato come di consueto da Stefano Cirillo.

Pierluigi Porta e Maurizio Barone saranno presenti con la loro Ford Escort RS 2000 mentre sulla inconsueta Fiat x1/9 solcheranno le strade dell’astigiano Simone Lanfranchini con Sabrina Panizza; al debutto sulla Peugeot 205 Rallye del team Binati mai guidata prima Michele Griffa e Paolo Ciscato.

Sette le prove speciali in programma per un totale di 65 km cronometrati con le lunghe Moncucco e Robella di oltre 11 km a fare la differenza ; partenza alle 8.30 ed arrivo alle 18 previsti dal suggestivo paese di Castelnuovo Don Bosco.