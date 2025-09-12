Due gare in vista per Equipe Vitesse

Si prospetta un weekend impegnativo quello del 12-14 settembre per Equipe Vitesse che sarà al via in due appuntamenti distinti tra rally Moderno e Storico.

I fratelli Nicolò e Simone Bottega parteciperanno rispettivamente al Rally del Lazio, sesto appuntamento del Campionato Italiano Assoluto, e alla Grande Corsa, gara di Trz auto storiche, con partenza e arrivo a Castelnuovo Don Bosco.

Ad attendere Nicolò ci sarà nuovamente la Suzuki Swift Sport Hibrid iscritta nell'omonimo trofeo e il forte pilota Trentino Lorenzo Varesco, intenzionati a mettere in cascina più punti possibili in una gara per loro sconosciuta.

Simone invece ritroverà l'amico Luca Prina e la Bmw M3 con la quale cercheranno di ben figurare e affinare la conoscenza con questa impegnativa vettura.