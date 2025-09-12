Benna accoglie la Fanfara Alpina Taurinense, il sindaco Sitzia: “Segniamo un pezzettino di storia del nostro paese” FOTO e VIDEO

Nei giorni 9,10 e 11 settembre il Comune di Benna ha ospitato un campo del 32 ° Reggimento Genio Guastatori di Fossano della Brigata Alpina "Taurinense".

Il Reggimento Genio Guastatori di Fossano della Brigata Alpina "Taurinense" ha scelto di festeggiare con il comune di Benna in quanto particolarmente legato con la comunità del biellese ed in particolare con la sezione ANA di Biella. Si tratta di una delle iniziative proposte dal Reggimento in occasione del 21° anniversario dalla ricostituzione del Reparto.

E nella giornata di ieri giovedì 11 alle 18.30 in paese è arrivata la Fanfara della Brigata Alpina Taurinense che si è esibita in corteo da Piazza dei Benedettini sino a Piazza Marconi, dove gli Alpini del 32° Reggimento assieme alle autorità e ai cittadini hanno l'onore ai Caduti. A sugellare il momento di raccoglimento il carosello della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense.

A fare gli onori di casa è stato il sindaco Cristina Sitzia: "Questa sera andiamo a segnare un pezzettino della storia del nostro paese. È la prima volta che la Fanfara si esibisce a Benna, grazie al Reggimento che ce l'ha portata e grazie a tutti voi che siete intervenuti. Grazie ai miei colleghi, ai cittadini, agli Alpini e a tutta la cittadinanza accorsa anche dai paesi vicini. Anche oggi rappresentiamo l'affetto sincero che la popolazione biellese ha per gli Alpini. L'abbiamo dimostrato nei mesi scorsi con l'Adunata e anche con queste iniziative successive. Questa piccola cerimonia breve è per ricordare i caduti, che hanno sacrificato la loro vita per darci un paese di pace una pace che oggi è messa molto a repentaglio".