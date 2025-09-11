Italia, Svizzera, Portogallo: ovunque brillano i colori di Valdilgne Triathlon

Nel weekend del 6 e 7 settembre si sono svolti ad Alba Adriatica i Campionati Italiani Age Group di Triathlon Olimpico No Draft e i Campionati Assoluti ed U23 di Triathlon Olimpico. Sabato 6, si sono disputati i Campionati Assoluti di Triathlon Olimpico, ancora una gara top per la milanese Carlotta Missaglia, con una prova notevole ha conquistato l’argento assoluto. Buoni piazzamenti per Francesca Crestani, 18°, Matilde Salati, 19°, Zoe Orsolini, 20°, e Laura Ceddia, 25°.

Al maschile gare decisamente positive per Andrea Balestreri, 10° e ottimo 7° tra gli U23 con tre frazioni alta qualità, Thomas Previtali, 15°, Leonardo Allegri, 16°, Marco Balestreri, 23° (bronzo JU), Thomas Burr, 25°, Ivan Cappelli, 29°, Luc Vitali, 33° e Daniele Castelli, 38°.

Domenica nella gara Age Group di Triathlon Olimpico tra le donne prestazioni super per la varesina Sara Speroni e per la torinese Monica Cibin, 7° e 8° assolute e Campionesse Italiane M1 e M3. Arrivo insieme per la vigevanese Elisa Zorzolo e la biellese Federica Stangalino brave nelle loro categorie. Al maschile 10° posto assoluto e argento M1 per Andrea Manzotti. Molto buona la gara del reggiano Samuele Silla Gilioli, 5° tra gli S3. Positivi con buoni piazzamenti in categoria Dario Nitti ed il vigevanese Stefano Interlandi. Ancora un Titolo Italiano per il romagnolo Michele Vanzi, imbattibile oro tra gli M8.

A Zofingen (CH), sabato 6 settembre nel durissimo ed iconico Mondiale PowerMan (10km run, 150km bike, 30km run) grande prestazione della torinese Tiziana Squizzato che con ampio margine e un crono top conquista il Titolo Mondiale tra le W50-54. Sempre sabato 6 settembre a Borgaro T.se si è disputata la tappa del Campionato Piemontese e VdA Giovanile, tra gli YA ancora una splendida vittoria per il torinese Giovanni Durando, tra gli YB bravo il biellese Thomas Gomes, 6°. Tra i ragazzi gare positive per i biellesi Mattia Gallo Barbisio, 8°, Edoardo Cagnin, 9° e Mirco Corda, 13°. A Riva del Garda sabato, nel Triathlon Cross giovanile, molto partecipato, ottime gare con buoni piazzamenti per il gruppo di atleti biellesi guidati da Coach Bea Lanza: Cecilia Lorenzoni, Giulia Ferrari, Caterina Pinna, Thomas Zecchini e Federico Cagnin.

Ad Alhandra (POR) in World Triathlon Para Cup, il valdostano Davide Bajo ha conquistato come Guida dell’atleta Manuel Lama il 6° posto Categoria PTVI. A Colico domenica 7 settembre si è disputato il Triathlon Sprint, grande prova del novarese Nicolò Fontana che ha ottenuto l’argento assoluto, podio con il 2° posto tra gli S3 per Thomas Molgora. L’appuntamento è per il prossimo fine settimana con la finale di Coppa Italia Giovanile a Porto Sant’ Elpidio.