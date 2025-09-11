Pallavolo Biellese, SPB Monteleone Trasporti presenta il roster di Serie C

La Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti – targata Ilario Ormezzano Sai – ha ufficializzato il roster della prima squadra che prenderà parte al campionato regionale di Serie C 2025/26. Conferme, volti nuovi e promozioni compongono il gruppo affidato a coach Giovanni Bonaccorso, affiancato dal vice Simone Nicolo, dall’assistente Svetoslav Angelov e dal preparatore atletico Daniele Pavan.
Il roster
Palleggiatori
Matteo Berteletti – confermato
Luca Vicario – confermato
Schiacciatori
Alessandro Sensi – nuovo
Filippo Agostini – nuovo
Pietro Stragiotti – confermato
Lorenzo Castrovilli – promosso
Centrali
Davide Kulha – nuovo
Andrea Maretti – confermato
Riccardo Graziano – promosso
Alessandro Bazzini – confermato
Timov Antonov – nuovo
Opposti
Giacomo Broglio – nuovo
Matt Bryan Despaigne – nuovo
Liberi
Marco Carlotto – nuovo
Simone Murdaca – promosso
Le parole del direttore sportivo Zaramella
Il direttore sportivo Oscar Zaramella ha commentato con soddisfazione la composizione della squadra:
«Abbiamo avuto qualche difficoltà iniziale: qualche ragazzo per scelta personale ha scelto di andare a giocare altrove e reperire nuovi giocatori di livello non è facile, né scontato. Attraverso un lavoro collettivo eccezionale della dirigenza, abbiamo innanzitutto confermato alcuni nostri giovani promettenti, inserendo al contempo anche vari elementi di esperienza».
Zaramella ha sottolineato l’arrivo di profili importanti come Alessandro Sensi, cresciuto nel vivaio di Perugia, e Marco Carlotto, libero con un lungo percorso tra Serie B e A3. Spazio anche a giovani interessanti: «C’è poi la scommessa Davide Kulha, un giovanissimo centrale siciliano, parte di una famiglia di pallavolisti. Accogliamo anche l’ucraino Timov Antonov, conosciuto in Polonia durante un evento internazionale».
Il dirigente ha definito «ciliegiona sulla torta» l’arrivo di Filippo Agostini, atleta con esperienza nazionale, destinato a dare un contributo anche a livello societario. L’ultimo colpo in ordine di tempo è il cubano Matt Despaigne, già allenatosi con il gruppo di A2 a Macerata.
Coppa Piemonte: il programma
In attesa del via al campionato, la SPB sarà impegnata in Coppa Piemonte.
Serie C
Sabato 20 settembre – PalaPajetta di Biella
Ore 15: SPB – Alto Canavese Volley
Ore 18: Poli Reba Volley [D] – SPB
Sabato 27 settembre – Palestra comunale di Chieri (TO)
Ore 16.30: Arti Volley [D] – SPB
Ore 18: SPB – Polisport Chieri
Sabato 4 ottobre – Palasport di Caluso (TO)
Ore 15: Conad Montanaro – SPB
Ore 16.30: SPB – Polisport Chieri [D]
Serie D
Domenica 21 settembre – PalaRaccagni di Domodossola (VB)
Ore 16.30: Erreesse Pavic [C] – M-AppHotel SPB
Ore 18: M-AppHotel SPB – 2mila8 Volley Domodossola
Sabato 27 settembre – PalaIgor di Novara
Ore 15: Volley Novara – M-AppHotel SPB
Ore 16.30: M-AppHotel SPB – Ascot Lasalliano Volley Torino [C]
Sabato 4 ottobre – PalaPajetta di Biella
Ore 15: M-AppHotel SPB – Multimed Volley Vercelli
Ore 18: Ots Assembly Chisola Volley – M-AppHotel SPB
La società segnala che date, luoghi e orari di Coppa Piemonte potrebbero subire variazioni nei prossimi giorni.