Pallavolo Biellese, SPB Monteleone Trasporti presenta il roster di Serie C

La Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti – targata Ilario Ormezzano Sai – ha ufficializzato il roster della prima squadra che prenderà parte al campionato regionale di Serie C 2025/26. Conferme, volti nuovi e promozioni compongono il gruppo affidato a coach Giovanni Bonaccorso, affiancato dal vice Simone Nicolo, dall’assistente Svetoslav Angelov e dal preparatore atletico Daniele Pavan.

Il roster

Palleggiatori

Matteo Berteletti – confermato

Luca Vicario – confermato

Schiacciatori

Alessandro Sensi – nuovo

Filippo Agostini – nuovo

Pietro Stragiotti – confermato

Lorenzo Castrovilli – promosso

Centrali

Davide Kulha – nuovo

Andrea Maretti – confermato

Riccardo Graziano – promosso

Alessandro Bazzini – confermato

Timov Antonov – nuovo

Opposti

Giacomo Broglio – nuovo

Matt Bryan Despaigne – nuovo

Liberi

Marco Carlotto – nuovo

Simone Murdaca – promosso

Le parole del direttore sportivo Zaramella

Il direttore sportivo Oscar Zaramella ha commentato con soddisfazione la composizione della squadra:

«Abbiamo avuto qualche difficoltà iniziale: qualche ragazzo per scelta personale ha scelto di andare a giocare altrove e reperire nuovi giocatori di livello non è facile, né scontato. Attraverso un lavoro collettivo eccezionale della dirigenza, abbiamo innanzitutto confermato alcuni nostri giovani promettenti, inserendo al contempo anche vari elementi di esperienza».

Zaramella ha sottolineato l’arrivo di profili importanti come Alessandro Sensi, cresciuto nel vivaio di Perugia, e Marco Carlotto, libero con un lungo percorso tra Serie B e A3. Spazio anche a giovani interessanti: «C’è poi la scommessa Davide Kulha, un giovanissimo centrale siciliano, parte di una famiglia di pallavolisti. Accogliamo anche l’ucraino Timov Antonov, conosciuto in Polonia durante un evento internazionale».

Il dirigente ha definito «ciliegiona sulla torta» l’arrivo di Filippo Agostini, atleta con esperienza nazionale, destinato a dare un contributo anche a livello societario. L’ultimo colpo in ordine di tempo è il cubano Matt Despaigne, già allenatosi con il gruppo di A2 a Macerata.

Coppa Piemonte: il programma

In attesa del via al campionato, la SPB sarà impegnata in Coppa Piemonte.

Serie C

Sabato 20 settembre – PalaPajetta di Biella

Ore 15: SPB – Alto Canavese Volley

Ore 18: Poli Reba Volley [D] – SPB

Sabato 27 settembre – Palestra comunale di Chieri (TO)

Ore 16.30: Arti Volley [D] – SPB

Ore 18: SPB – Polisport Chieri

Sabato 4 ottobre – Palasport di Caluso (TO)

Ore 15: Conad Montanaro – SPB

Ore 16.30: SPB – Polisport Chieri [D]

Serie D

Domenica 21 settembre – PalaRaccagni di Domodossola (VB)

Ore 16.30: Erreesse Pavic [C] – M-AppHotel SPB

Ore 18: M-AppHotel SPB – 2mila8 Volley Domodossola

Sabato 27 settembre – PalaIgor di Novara

Ore 15: Volley Novara – M-AppHotel SPB

Ore 16.30: M-AppHotel SPB – Ascot Lasalliano Volley Torino [C]

Sabato 4 ottobre – PalaPajetta di Biella

Ore 15: M-AppHotel SPB – Multimed Volley Vercelli

Ore 18: Ots Assembly Chisola Volley – M-AppHotel SPB

La società segnala che date, luoghi e orari di Coppa Piemonte potrebbero subire variazioni nei prossimi giorni.