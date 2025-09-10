 / Valli Mosso e Sessera

Valli Mosso e Sessera | 10 settembre 2025, 08:30

Valdilana, a Soprana un incontro sul tema del viaggio: grande interesse per l'ex Mulino Susta

Valdilana, a Soprana un incontro sul tema del viaggio: grande interesse per l'ex Mulino Susta (foto dalla pagina Facebook di Comune di Valdilana)

Venerdì scorso l’associazione Tacafile, con il patrocinio del comune di Valdilana, ha proposto presso l’Ex Mulino Susta l’evento Return To Be: un momento di incontro e condivisione sul tema del viaggio, filo conduttore dell’esposizione in corso a Palazzo Ferrero a Biella. “Il pomeriggio ha coinvolto i partecipanti in racconti e esperienze legate al viaggio, resi ancora più suggestivi dalla cornice unica del Mulino – riporta l'amministrazione comunale sui propri canali social - La visita alla struttura storica ha affascinato i presenti, che hanno rivolto domande e manifestato il desiderio di essere aggiornati quando il mulino tornerà in funzione”.

Redazione g. c.

