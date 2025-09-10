Valdilana, a Soprana un incontro sul tema del viaggio: grande interesse per l'ex Mulino Susta

Venerdì scorso l’associazione Tacafile, con il patrocinio del comune di Valdilana, ha proposto presso l’Ex Mulino Susta l’evento Return To Be: un momento di incontro e condivisione sul tema del viaggio, filo conduttore dell’esposizione in corso a Palazzo Ferrero a Biella. “Il pomeriggio ha coinvolto i partecipanti in racconti e esperienze legate al viaggio, resi ancora più suggestivi dalla cornice unica del Mulino – riporta l'amministrazione comunale sui propri canali social - La visita alla struttura storica ha affascinato i presenti, che hanno rivolto domande e manifestato il desiderio di essere aggiornati quando il mulino tornerà in funzione”.