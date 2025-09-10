Gruppo Sportivo Tollegno, in Serie D volti nuovi e conferme

Il Gruppo Sportivo Tollegno riparte da una base solida e aggiunge esperienza. In Serie D è stato confermato in blocco lo staff della nostra prima squadra. Come primo allenatore ci sarà ancora Gregorio Bertoni, coadiuvato da Stefano Ghiardo, oramai bandiera della società dentro e fuori dal campo.

Confermato anche Riccardo Tosi con il ruolo di assistant coach e fotografo della società. Al loro fianco la new entry Matteo Preden, come preparatore fisico. Ex atleta di volley, si è dedicato al ruolo di preparatore ormai da diverse stagioni dove ha rivestito tale ruolo al TeamVolley fino alla B2. Grande lavoratore e perfezionista, darà una grande mano alla squadra e allo staff portando tutta la sua esperienza.

Uno staff al servizio della serie D per continuare ad essere un esempio per le atlete più giovani e un punto di arrivo e di ambizione.