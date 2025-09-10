Fuoristrada, Serena Rodella conquista a Veglio il quinto titolo nazionale

Si chiude il sipario sul fine settimana motoristico a Veglio dove, in gara unica, sono stati assegnati i titoli nazionali. In una delle gare più spettacolari degli ultimi anni si sono dati battaglia tanti piloti nel durissimo tracciato del Bernardo Seletto.

Tanti titoli sono arrivati a piloti biellesi tra cui quello femminile vinto da Serena Rodella nonostante una gara molto difficile a bordo della Suzuki Samurai con la quale ha esordito nel mondo fuoristradistico. Quattro titoli femminili consecutivi rappresentano una grande soddisfazione da condividere con la squadra F Power e TS Corse.