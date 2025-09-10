Da Pray a Gattico, oltre 50 vetture al Valsessera Jolly Club Classic FOTO

Il 16 ° raduno dinamico organizzato domenica 7 settembre dal Valsessera Jolly Club Classic è stato un autentico successo con la partecipazione di oltre 50 vetture, alcune di assoluto prestigio. Partiti da Pray, dopo la colazione, gli iscritti (dotati di road book) hanno percorso alcune strade inedite della Valsessera per spostarsi in tarda mattinata su quelle di Boca dove era previsto un controllo a timbro dopo aver solcato la storica ex prova speciale della Traversagna.



Dal santuario di Boca (su asfalti molto rallystici ) la carovana ha raggiunto Gattico nel quale gli oltre 100 presenti hanno ricevuto i saluti dal presidente Pieraldo Giacobino e dal suo vice Nicolò Ciancia che hanno dichiarato all’unisono: “Un successo di partecipanti veramente emozionante con alcune vetture davvero prestigiose e di notevole valore, un raduno dedicato al nostro socio Domenico Pugno, mancato di recente. Le auto da rally in esposizione hanno poi completato una fantastica giornata di passione ed amicizia che rimane il valore principale della nostra scuderia. Invitiamo tutti gli appassionati a partecipare al ritrovo settimanale del giovedì sera presso la nostra sede di Pray”.