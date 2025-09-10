Segnalata a Masserano un'appropriazione indebita di un’auto, arrivano i Carabinieri

Rischia una denuncia il conducente di 71 anni che, nella giornata di ieri, 9 settembre, è stato fermato dai Carabinieri a bordo di un'auto su cui gravava un provvedimento di rintraccio.

Stando alle prime ricostruzioni, sembra che un investigatore privato di una concessionaria di Torino abbia allertato le forze dell'ordine segnalando la presenza di un mezzo, oggetto di un'appropriazione indebita e presente nel territorio di Masserano.

La denuncia del mancato ritorno del veicolo è avvenuta lo scorso 2 aprile fuori da confini della nostra provincia. Una volta bloccata l'automobile, si è scoperto che era anche priva di assicurazione e revisione. Ora, è stata posta sotto sequestro, in attesa della restituzione al legittimo proprietario.