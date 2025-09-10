Primo giorno di scuola del nuovo anno 2025/2026: 17.389 studenti biellesi in classe tra cantieri, novità e nuovi presidi

Ci siamo. Passate le vacanze, i recuperi, si torna in classe tra speranze e attese per il nuovo anno. I bimbi dei nidi sono rientrati nei primi giorni del mese, quelli delle paritarie hanno iniziato lunedì, mentre oggi mercoledì 10 settembre suonerà la prima campanella dell'anno scolastico 2025/2026 per 17.389 alunni distribuiti in 984 sezioni e classi nelle scuole del biellese, contro i 17.703 studenti dell'anno passato e 18.100 biellesi che erano a settembre 2023 .

Nella fascia della scuola dell’infanzia, sono iscritti 2.124 bambini, suddivisi in 122 sezioni. La scuola primaria accoglierà 5.172 alunni distribuiti su 328 classi, mentre la secondaria di I grado vedrà la partecipazione di 3.684 ragazzi in 200 classi, offrendo un percorso formativo completo durante gli anni fondamentali della crescita. Il numero più consistente riguarda la scuola secondaria di II grado, con 6.409 studenti inseriti in 334 classi, riflettendo la varietà e l’ampiezza dell’offerta formativa sul territorio. Complessivamente, nelle scuole della provincia di Biella saranno 17.389 gli alunni distribuiti in 984 sezioni e classi, un dato che sottolinea l’importanza della scuola come fulcro della vita comunitaria e culturale.

Qualche novità: a Biella gli alunni della scuola Cerruti, si troveranno ancora nei locali temporanei della ex Biverbanca in via Carso, ma potranno attraversare la strada in sicurezza grazie al nuovo semaforo a chiamata installato dal Comune. L’installazione del semaforo era stata annunciata ufficialmente durante un incontro tra l’Amministrazione comunale, la scuola e i genitori, svoltosi il 2 settembre dello scorso anno. In quell’occasione, la dirigente dell’Istituto Comprensivo Biella 3, Stefania Nuccio, aveva comunicato che il personale scolastico avrebbe assistito gli alunni nell’attraversamento della strada e che, inoltre, alcuni “nonni vigile” si erano già resi disponibili come volontari.

Gli alunni della scuola primaria XXV Aprile torneranno finalmente nelle loro aule lasciando i moduli che si trovano ancora nel cortile dell'istituto, così pure quelli della De Amicis. Alla media San Francesco e alla scuola materna e al nido a Pavignano i lavori proseguiranno invece ancora per diversi mesi.

Novità anche per gli allievi del Liceo Scientifico di via Galimberti dove si è concluso pochi giorni fa il rifacimento della pavimentazione interna del Liceo Scientifico di via Galimberti, con un investimento complessivo di 30.847,70 €, IVA inclusa.

Per questo anno 2025/2026 sono stati assegnati anche nuovi incarichi come presidi. E' stata nominata reggente di Cavaglià Stefania Nuccio, preside del comprensivo Biella 3 e a Brusnengo all'Ic Fratelli Viano da Lessona Aldo Ferdani, dirigente al comprensivo di Cossato. A seguito del concorso nazionale per il reclutamento inoltre, nel biellese è stata nominata preside dell' Istituto Comprensivo “E. Schiaparelli” di Occhieppo Inferiore Teresa Barresi, mentre assumerà la dirigenza dell'Istituto comprensivo di Valdengo Francesco Lannino.

In occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico, il vicepresidente della Regione Piemonte e assessore all’Istruzione Elena Chiorino e il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito On. Paola Frassinetti saranno presenti all'inaugurazione dell'anno scolastico alle ore 10.15 all' Istituto comprensivo “Cesare Pavese” Via Casale 9 a Sandigliano.

