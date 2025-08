Semaforo a chiamata in via Carso a Biella, attivo dal 10 settembre per gli alunni della Cerruti FOTO

A partire da settembre, con l’inizio del nuovo anno scolastico, gli alunni della scuola Cerruti, che si troveranno ancora nei locali temporanei della ex Biverbanca in via Carso, potranno attraversare la strada in sicurezza grazie al nuovo semaforo a chiamata installato dal Comune.

Attualmente l’impianto è in modalità lampeggiante, ma entrerà regolarmente in funzione a partire dal 10 settembre.

L’installazione del semaforo era stata annunciata ufficialmente durante un incontro tra l’Amministrazione comunale, la scuola e i genitori, svoltosi il 2 settembre dello scorso anno. In quell’occasione, la dirigente dell’Istituto Comprensivo Biella 3, Stefania Nuccio, aveva comunicato che il personale scolastico avrebbe assistito gli alunni nell’attraversamento della strada e che, inoltre, alcuni “nonni vigile” si erano già resi disponibili come volontari.

La scelta di installare il semaforo è nata dall’esigenza di garantire la sicurezza dei bambini durante l’attraversamento di via Carso, una strada piuttosto trafficata. I piccoli della Cerruti, infatti, utilizzano abitualmente il parco della scuola Collodi come area verde e, per raggiungerlo, si spostano in gruppo lungo quella tratta.

I lavori per la posa dell’impianto semaforico erano cominciati a febbraio e si erano conclusi rapidamente. I tempi si erano poi allungati a causa dell’attesa per l’allaccio alla rete, ma ora tutto è pronto per l’attivazione.

Il nuovo semaforo sarà utile solo agli alunni della Cerruti, poiché i bambini della scuola De Amicis, che l’anno scorso avevano condiviso gli stessi locali della ex Biver insieme ai bambini della materna, torneranno nella loro sede originaria in via Orfanotrofio a partire da settembre.