Immacolata Concezione: il messaggio del Vescovo Roberto Farinella ai fedeli

In occasione della solennità dell’8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione, il Vescovo Mons. Roberto Farinella rivolge ai fedeli un messaggio di riflessione e speranza. Una ricorrenza molto sentita nella tradizione cristiana, che richiama la figura di Maria, “preservata dal peccato fin dal primo istante della sua vita”.

Il Vescovo ricorda come la purezza di Maria sia “un privilegio singolare, in vista della sua maternità divina”, ma anche un segno profondamente umano: la testimonianza che la grazia di Dio può trasformare la vita di ciascuno.

Nel suo messaggio, Mons. Farinella invita tutti a guardare a Maria come a un modello di fiducia e disponibilità:

"Maria ci insegna ad aprire il cuore al Signore, ad accogliere la sua presenza e a dire con fiducia: ‘Eccomi’."

Una parola semplice ma rivoluzionaria, che richiama la capacità di affidarsi, di lasciarsi guidare e di accogliere la luce anche nei momenti più complessi.

Il Vescovo ha poi ricordato come questa festa sia l’occasione per riscoprire che anche noi, come Maria, possiamo lasciarci plasmare dalla grazia, vivendo nella fiducia e portando “luce e speranza nel mondo che ci circonda”.

Il messaggio si conclude con un augurio rivolto a tutta la comunità:

"Buona festa" , questo l'invito di Mons. Roberto Farinella.