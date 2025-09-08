Biella, palestra del Liceo Scientifico: conclusi i lavori di rifacimento della pavimentazione

Si è concluso pochi giorni fa il rifacimento della pavimentazione interna del Liceo Scientifico di via Galimberti (sede centrale), con un investimento complessivo di 30.847,70 €, IVA inclusa.

Il rifacimento ha interessato una superficie complessiva di circa 400 mq nella palestra, dove sono stati tracciati i campi di pallavolo e basket, e posato un nuovo zoccolino in PVC. La nuova pavimentazione, di tipo sportivo "Omnisport", è stata installata con uno spessore di 5 mm e previa rasatura del piano di posa, per garantire un'ottima resa e durabilità. Inoltre, nel mese di settembre sono previsti ulteriori interventi con la posa di nuove spalliere e quadri svedesi, questi ultimi finanziati nell'ambito del PNRR.

"Questi interventi - dichiara il presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo - sono fondamentali per garantire alle nostre scuole ambienti di apprendimento sicuri e adeguati. Investire nelle infrastrutture scolastiche è un impegno che portiamo avanti con determinazione, perché sappiamo quanto sia importante per i ragazzi avere a disposizione spazi funzionali e moderni. Il rifacimento della pavimentazione rappresenta l'ultimo passo di un intervento più ampio sulla palestra, che ha incluso anche i lavori di adeguamento sismico. Sono particolarmente contento di essere riuscito a consegnare la palestra prima dell'inizio dell'anno scolastico, assicurando così che i nostri studenti possano iniziare l'anno in un ambiente sicuro e perfettamente funzionale.”