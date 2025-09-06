È tutto pronto per il TORX® with Kailas: tutte le novità

La 16ª edizione del TORX® with Kailas è alle porte e dal 12 al 21 settembre trasformerà le Alte Vie della Valle d’Aosta in un palcoscenico mondiale del trail running. Migliaia di atleti, appassionati e volontari vivranno dieci giorni di sport e comunità, con un programma ricco di gare ed eventi collaterali.

L’edizione 2025 segna un salto di qualità anche nella comunicazione: torna la diretta streaming, arricchita da talk quotidiani con ospiti d’eccezione, oltre a un racconto costante in live blogging. Aggiornamenti e classifiche saranno disponibili su live.torxtrail.com e sui canali social ufficiali.

Il cuore del TORX® rimane la sua comunità: con oltre 3000 VolonTOR impegnati, l’evento porterà lo spirito della corsa nei comuni coinvolti grazie al TORX® with Kailas on the Road, tra feste, musica e momenti di incontro. A completare il quadro, il programma ExtraTOR, pensato per pubblico e accompagnatori.

Il programma

Venerdì 12 settembre: distribuzione pettorali del TOR450 – Tor des Glaciers® (14-18), partenza alle 20 da Courmayeur.

Sabato 13: pettorali del TOR330 – Tor des Géants® (12-18), presentazione top runners (17), pasta party e briefing (20).

Domenica 14: partenza delle due ondate del TOR330 (10 e 12).

Martedì 16: pettorali del TOR130 – Tot Dret® a Gressoney (14-19), partenza alle 21.

Mercoledì 17: primi arrivi del TOR330, arrivi del TOR130 e del TOR450. Partenza del TOR100 – Cervino-Monte Bianco® da Breuil-Cervinia (21).

Sabato 20: partenza del TOR30 – Passage au Malatrà® (10), arrivi nel pomeriggio.

Domenica 21: premiazioni finali a Courmayeur (11).

Novità

Il TOR450 prevede modifiche in Valgrisenche (nuova tappa a Planaval al posto del Rifugio degli Angeli) e in Valnontey, dove è stato eliminato il Col de l’Ouille per motivi di sicurezza. Nuovo punto di ristoro potenziato alla diga di Place Moulin, confermato l’arrivo al Rifugio Bertone.

Per le altre distanze, non sarà più possibile dormire al Rifugio Frassati: la zona riposo di Bosses sarà potenziata. Tornano tra i ristori il Rifugio Bonatti e il Rifugio Bertone.

I protagonisti

TOR330 – Tor des Géants®: occhi puntati su Franco Collé, a caccia del pokerissimo, e su rivali come Simone Corsini, Giulio Ornati, Andrea Macchi e il francese Martin Perrier. Tra le donne, attesa la sfida tra Claire Bannwarth, Lisa Borzani e Denise Zimmermann.

TOR450 – Tor des Glaciers®: il favorito è il francese Sébastien Raichon, mentre tra le donne difende il titolo Sarah Hansel.

TOR130 – Tot Dret®: Gionata Cogliati proverà a confermare la vittoria del 2024, tra le donne spicca Sabrina Verjee.

TOR100 – Cervino-Monte Bianco®: lotta a tre tra Luca Arrigoni, Mattia Reggidori e Henri Grosjaques; al femminile la favorita è Fabiola Conti.

TOR30 – Passage au Malatrà®: favorito William Boffelli, mentre tra le donne attenzione a Elisabetta Negra.