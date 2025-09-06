 / CRONACA

CRONACA | 06 settembre 2025, 10:38

Netro, donna travolta da un'auto: era senza il freno a mano

Netro, donna travolta da un'auto: era senza il freno a mano - Foto di repertorio

Netro, donna travolta da un'auto: era senza il freno a mano - Foto di repertorio

Intorno alle ore 19:00 di ieri, venerdì 5 settembre, il 118 di Novara è intervenuto a Netro a seguito di un sinistro stradale. Sul luogo dell'incidente si sono diretti anche i Carabinieri di Netro, che a seguito del sopralluogo hanno ricostruito la vicenda: una vettura in sosta, parcheggiata priva di freno a mano ha travolto una signora di passaggio.

La donna ha riportato vari traumi ma da quanto riportato dai militari non sembrerebbe in gravi condizioni. Trasportata in Ospedale verrà sottoposta a diversi accertamenti.

G. Ch.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore