Netro, donna travolta da un'auto: era senza il freno a mano

Intorno alle ore 19:00 di ieri, venerdì 5 settembre, il 118 di Novara è intervenuto a Netro a seguito di un sinistro stradale. Sul luogo dell'incidente si sono diretti anche i Carabinieri di Netro, che a seguito del sopralluogo hanno ricostruito la vicenda: una vettura in sosta, parcheggiata priva di freno a mano ha travolto una signora di passaggio.

La donna ha riportato vari traumi ma da quanto riportato dai militari non sembrerebbe in gravi condizioni. Trasportata in Ospedale verrà sottoposta a diversi accertamenti.